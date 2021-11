Bagger rücken an - DWG reißt weiteren Block im Dessauer Neubaugebiet Zoberberg ab

Dessau/MZ - Die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) lässt derzeit einen weiteren Wohnblock am Zoberberg abreißen. Im Oktober begannen die Vorbereitungen für den Abriss des Objekts in der Ellerbreite 1. Derzeit laufen die Entkernungsarbeiten. Bis April 2022 sollen die gesamten Maßnahmen abgeschlossen sein.

„Witterungsbedingt könnte es aber auch Verzögerungen geben“, so Anja Passlack, Geschäftsführerin der DWG. „Aufgrund rückläufiger Mieterzahlen und eines starken Sanierungsbedarfs hat sich die DWG dazu entschieden das Objekt vom Markt zu nehmen“, erklärt die DWG-Chefin auf Nachfrage.

Ende Juni dieses Jahres zogen die letzten Mieter aus dem 1986 erbauten Wohnblock mit 75 Wohneinheiten aus. Der Abriss kostet insgesamt rund 310.000 Euro. Rund 151.000 Euro davon sind Fördermittel aus dem Programm „Stadtumbau Ost“. Mit dem Rückbau des 35 Jahre alten Wohnblocks soll vor allem das unmittelbare Wohnumfeld im Wohngebiet aufgewertet werden. „Die Grundstücksfläche der Ellerbreite 1 wird von uns als potenzielle Ergänzungs- und Nutzfläche für das nebenanliegende DWG-Grundstück bewertet“, so Passlack. Die endgültige Gestaltung der Fläche werde derzeit noch geprüft.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Ellerbreite 1 hat die DWG in den 1990er-Jahren in neuen Wohnbestand investiert. Ein Großteil der zu DDR-Zeiten im Wohngebiet Zoberberg erbauten Blöcke der DWG wurde dagegen in den vergangenen zehn Jahren abgerissen. Von einst rund 1.000 Wohneinheiten hat sich der Bestand von Dessaus größtem Vermieter am Standort auf heute 310 reduziert. Darüber hinaus hat die DWG noch neun Gewerbeeinheiten im Wohngebiet im Bestand. Mit dem aktuellen Abriss soll die Konsolidierung des DWG-Wohnbestands auf längere Sicht abgeschlossen sein.

Mit Abstand größter Vermieter am Zoberberg ist durch den großflächigen Rückbau durch die DWG schon seit Jahren die Wohnungsgenossenschaft Dessau. Sie ist mit über 900 Wohneinheiten in Dessaus größtem Neubaugebiet, mit rund 2.300 Einwohnern, vertreten. Der durchschnittliche Leerstand beträgt sechs Prozent.