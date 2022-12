Länderspiel in der Anhalt-Arena Badminton-Highlight steigt in Dessau - Deutschland fordert Europameister Dänemark

Deutschlands Badminton-Nationalmannschaft spielt an diesem Freitag, 19 Uhr, in der Anhalt-Arena Dessau gegen Europameister Dänemark. 1.400 Zuschauer werden erwartet. Was die erwarten können. Was Deutschlands Top-Spieler Mark Lamsfuß ausmacht.