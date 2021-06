Baden ist im Freizeitbad Rodleben bald wieder möglich

Das Freibad in Rodleben soll bald wieder öffnen

Rodleben - Das Rodlebener Schwimmbad wird demnächst geöffnet. Wie Ortsbürgermeister Frank Rumpf sagte, soll es am 15. Juni zum ersten mal seine Pforten öffnen. Die Eröffnung war eigentlich schon eine Woche früher geplant. Doch die Vorbereitungen für die neue Schwimmbadsaison haben sich unter anderem durch den Großbrand am ehemaligen Schlachthof verzögert. Die Feuerwehr war in die Löscharbeiten eingebunden. Sie hilft normalerweise auch im Schwimmbad.

Das Schwimmbad ist ab 15. Juni wochentags von 12 bis 19 Uhr, sowie am Wochenende 10 bis 19 Uhr geöffnet. Imbiss vorhanden. (mz/age)