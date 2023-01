Backhaus ist 222 Jahre - Wie alter Hackklotz Rückschlüsse auf besonderen Geburtstag ermöglichte

Mosigkau/MZ - „Noch’n Jubiläum in Mosigke? Nee Kaarli, nee, das jiwwets doch niche, das jiwwets nich. Awwer wenn das stimmt, Schütz Heinz odder Ramanns Walter, dor Schmied, odder Pflugs Walther, dor Architekt, die hätten sich’n Been abjefreit, wenn se das noch zu wissen jekricht hätten. Das muss doch in de Dessauer Zeitung, das muss da rin. So’n Jubiläum!“

Das ist kein Text für ein Theaterspiel auf Dessauer Mundart, beschreibt aber eine bislang unerwähnte und unbekannte Randnotiz zum Jubiläum 750 Jahre Mosigkau im vergangenen Jahr.

Pachtvertrag unterschrieben

Also, der Reihe nach. Mein Vater Karl wurde 1910 in Dessau geboren, sein Vater Karl steht als „Straßenbahnwagenführer“ in der Geburtsurkunde. Am 2. August 1908 hatte mein Großvater in Mosigkau Elise Weidel, Tochter aus einem alten Geschlecht geheiratet.

Ihr Vater, also mein Urgroßvater Friedrich Weidel, hatte einen Hof in der Bauernreihe, er fuhr auch als Handelsmann und Schweinehändler bis in den Fläming über Land.

Mein Vater Karl ging nach der Schulzeit in Dessau beim Bäckermeister Otto Truthahn in die Lehre, danach wechselte er als Geselle nach Großpösna bei Leipzig. Dort betrieb ein Onkel eine Bäckerei. Und mit dem Meisterbrief und seiner jungen Frau Elli kam er im Februar 1936 nach Mosigkau. Im Dorf unterschrieb er dann mit dem Vorstand der Mosigkauer Genossenschaftsbäckerei (namens Paul Weidel und Emil Schmidt) einen Pachtvertrag.

Die Bauern wie auch einige Witwen hatten das Geld, um neben dem alten Lehmhaus „Auf der Kleinen Gemeinde“ eine neue Bäckerei errichten zu lassen. Das war neben Stechert, Hildebrandt und Lorenz der vierte Backbetrieb in Mosigkau, genannt „Brot- und Feinbäckerei Meißner“.

Lehmwände sind sehr dick

Noch in einer Bauzeichnung von 1935 ist der Altbau nicht nur Wohnhaus, sondern auch Backhaus genannt. Die isolierte Lage des kleinen Grundstücks mit dem Sandweg zum Gehöft Lummitsch, mit der Bauernreihe und der Anhalter Straße Richtung Kirche war sicher den Gefahren geschuldet, die vom Backofen und der Holzfeuerung ausgehen konnten. In einer Karte der Gemarkung von 1783 ist dieses Grundstück so wie heute schon enthalten.

Dieses Haus macht trotz aller Änderungen immer noch Eindruck. Mit seinen Abmessungen von 17,75 mal 8,55 Metern ruht es regelrecht in sich und auf festem Grund, man sieht ihm an, dass es aus alter Zeit erhalten ist. Unter dem Putz am Giebel steht noch das Fachwerk, die sommers kühlenden Lehmwände sind mehr als 60 Zentimeter stark.

In der Nähe eines großen Feldsteins an der linken Hausecke befand sich eine Aussparung in der Wand, in der das Pfarramt oder zum Beispiel Pfarrer Klinzmann das Aufgebot aushängte. Die beabsichtigte Eheschließung eines Brautpaares wurde damit öffentlich gemacht.

Jeder konnte in den folgenden Wochen prüfen, ob es dafür Hindernisse gibt. Auch der kleine Keller mit Gewölbedecke, die Lehmstaken oberhalb der Bodentreppe, der tiefe Brunnen im Hof, das alles beschäftigte mich seit meiner Kindheit als Hinweis auf das Alter dieses Hauses. Und es vermittelte mir später bei jeder Heimkehr stets ein Gefühl von Heimat.

Einnerungsstücke sichergestellt

Beim Umbau des alten Backhauses in den 1960er Jahren nahm ich zwei alte Dachpfannen, einige handgestrichene Dachziegel und eine Handvoll geschmiedeter Nägel als Erinnerungsstücke mit in die Ferne. Ein abgetrenntes Balkenstück diente seitdem als Hauklotz, wenn Feuerholz zu spalten war.

Die Jahresringe vom Holz des alten Hackklotzes der Meißners bis an den Rand der Rinde, die sogenannte Waldkante, machen für Wissenschaftler sogar das Fälldatum der Kiefer aus dem Anhalt-Forst lesbar: Der Baum wurde im Winter 1799/1800 gefällt. Karl Meißner

Während der Vorbereitung der diesjährigen 750-Jahr-Feier zum Bestehen von Mosecowe vermittelte mir meine Schulfreundin Thea eine Kopie der schon genannten Karte von 1783. Das löste eine richtige Kettenreaktion aus: Von einem Tag zum anderen ergab sich die Idee, das 60 Jahre lang als Hauklotz genutzte und im Splintholz von Käferlarven durchbohrte Balkenstück für eine Altersbestimmung mittels der Jahresringe zu verwenden. Mit Eifer suchte ich nach Experten für die Dendrochronologie, also die Zeitbestimmung zu Wachstum und Verwendung von verbautem Holz.

Eine Denkmalbehörde vermittelte weiterführende Kontakte. Schließlich schickte ich eine zwei Zentimeter dicke Scheibe aus dem Balken per Post ein.

Gutachten aus Brandenburg

Der Referent für Dendrochronologie am Deutschen Archäologischen Institut Dr. Karl-Uwe Heußner aus Petershagen im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland nahm die Analyse vor und fertigte das Gutachten zur Holzprobe.

Die Freude der Fachleute und meine Begeisterung waren riesig groß. Die Jahresringe der Kiefer wurden unter „Kiefer Anhalt, t-Wert 4,7“ mit vorhandenen Daten der Regionalchronologie verglichen. Demnach ist der Baum von 1709 bis 1799 gewachsen.

Ein Stück vom Tragbalken des alten Backhauses diente nach dessen Umbau der Familie Meißner als Hackklotz. Fotos (3): KARL Meissner

Da auch der letzte Jahresring unter der Rinde, die sogenannte Waldkante, erhalten ist, konnte das Fälldatum präzise bestimmt werden.

Die Kiefer wurde im Winter 1799/1800 geschlagen und - wie damals üblich - unmittelbar danach verbaut. Das bezeugen die Trockenrisse im Balken, die beim späteren Austrocknen entstanden sind. Dieses Backhaus, in Mosigkau unter der Adresse Bauernreihe 1A, ist also genau 222 Jahre alt.