23. Backhausfest Backen aus Tradition: Streetz heizt wieder historischen Ofen an und bäckt 500 Knubbel

In Streetz wird am Sonnabend, 14. September, das 23. Backhausfest gefeiert. Dafür schmeißt der Backhausverein den Ofen an und bäckt 500 Knubbel. Was die so besonders macht und worauf sich Besucher noch freuen können.