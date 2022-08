B184 zwischen Tornau und Jütrichau - Autofahrer wird mit 173 km/h geblitzt

Auf der B184 in Richtung Magdeburg hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau am Mittwoch geblitzt. 13 Verstöße wurden festgestellt. Ein Autofahrer fiel besonders auf.

Dessau/MZ - Auf der B184 zwischen Tornau und Jütrichau ist am Mittwoch ein Autofahrer mit 173 km/h geblitzt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt. Erlaubt sind an dieser Stelle 100 km/h. Die Strecke gilt wegen zahlreicher Wildunfälle als gefährlich.

73 km/h zu schnell hat ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot zur Folge haben. Mit Toleranzabzug (unter 71 km/h zu schnell) sind es immer noch 600 Euro Bußgeld - plus zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot.

Insgesamt waren am Mittwoch an dieser Stelle 971 Fahrzeuge gemessen worden. Dabei wurden 13 Verstöße festgestellt.

Eine zweite Kontrolle fand am Mittwoch wieder auf der A9 zwischen Vockerode und Dessau-Ost statt. Hier wurden 6.599 Fahrzeuge gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h wurden 107 Verstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 193 km/h.