Die B184 zwischen Dessau und Roßlau verleitet zum Schnellfahren. Was auch die Polizei weiß - und dort mal wieder geblitzt hat.

Dessau/MZ. - Die B184 zwischen Dessau und Roßlau entwickelt sich zu einer neuen „Rennstrecke“: Am Mittwochnachmittag hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau dort eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt – und 108 Verstöße festgestellt.

Insgesamt wurden in einer 70er Zone 2.490 Fahrzeuge gemessen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug nach Angaben der Polizei 136 km/h. Hier drohen etwa 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein bis zu dreimonatiges Fahrverbot. Foto: DPA