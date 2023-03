Für 50 Euro können Auszubildende derzeit monatlich so viel und weit durch Sachsen-Anhalt fahren, wie sie wollen. Auch die Dessauer verkehrsbetriebe beteiligen sich daran.

Azubiticket gilt 2023 auch in Dessau-Roßlau - Löst 49-Euro-Ticket das Modell ab?

DVG beteiligt sich am Tarif

Das Azubi-Ticket gilt auch in Regionalzügen.

Dessau-Roßlau/MZ - Das Anfang des Jahr 2021 eingeführte Azubi-Ticket in Sachsen-Anhalt wird auch im aktuellen Jahr in den Bussen und Straßenbahnen der Dessauer Verkehrsbetriebe (DVG) anerkannt. Das geht aus einer Informationsvorlage hervor, die der Bauausschuss am Donnerstag zur Kenntnis genommen hat.