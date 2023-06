Ein Mann ist in Dessau dabei beobachtet worden, wie er den Außenspiegel eines Autos beschädigte. Die Polizei war zur Stelle.

Dessau/MZ - Polizeibeamte haben einen 23-jährigen Mann, der in Dessau einen Außenspiegel an einem Auto beschädigt hat, am Samstag auf frischer Tat gestellt.