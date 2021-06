Autos stoßen auf der Roßlauer Allee zusammen - Polizei leitet Verkehr auf einer Spur vorbei

Dessau - In Dessau hat es am Nachmittag einen weiteren schweren Unfall gegeben: Auf der Roßlauer Alle, an der Einmündung zur Humperdinckstraße, sind gegen 16 Uhr zwei Autos kollidiert. Ein beteiligter BMW Mini wurde dabei schwer im Frontbereich beschädigt, der Airbag hat ausgelöst. Über Verletzte ist nichts bekannt.

Zur Unfallursache gibt es noch keinerlei Hinweise. Die Roßlauer Allee ist halbseitig gesperrt. Die Polizei versucht den Verkehr an der Unfallstelle vorbei zu leiten. Es kommt zu Staus.

Unweit von der Unfallstelle entfernt, auf der Bahnhofsbrücke, hatte es am Vormittag schon einen schwereren Unfall gegeben. Dort wurden zwei Personen verletzt. (mz)