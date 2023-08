Die Beute war bescheiden, der Schaden hoch: Am Landgericht Dessau beginnt am Freitag, 25. August, ein Prozess gegen vier Automatensprenger.

Dessau/Köthen/MZ - Am Landgericht Dessau beginnt am Freitag, 25. August, ein Prozess gegen vier Automatensprenger. Die Anklage richtet sich gegen Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren, denen die Staatsanwaltschaft schweren Bandendiebstahl und Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen in insgesamt fünf Fällen vorwirft, davon in einem Fall im Versuch.

Die Angeklagten sollen im Februar 2022 in wechselnder Tatbeteiligung auf den Bahnhöfen in Arensdorf, Sachsendorf, Stumsdorf, Jeber-Bergfrieden und Weißandt-Gölzau Fahrkartenautomaten gesprengt haben, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Die hierbei erlangte Beute soll sich auf insgesamt etwa 7.500 Euro, der Sachschaden auf etwa 120.000 Euro belaufen.

Drei der Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Angesetzt sind bislang sechs Verhandlungstage.