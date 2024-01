Ein Autokorso hat sich am Montagmittag auf den Weg in Richtung Roßlauer Elbebrücke gemacht. Es kam zu Staus und Behinderungen.

Bauernproteste in Dessau-Roßlau

Auf der Elbebrücke ging am Montag gegen 14.30 Uhr nichts mehr.

Dessau-Roßlau/MZ - Ein Autokorso, der am Mittag von der Alten Landebahn in Dessau gestartet ist, hat ab Montagmittag für mehrere Stunden für Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet gesorgt.

Die Teilnehmer hatten sich gegen Mittag auf dem ehemaligen Dessauer Flugplatz getroffen und waren dann langsam in Richtung Roßlau gefahren und hatten dabei auch den Verkehr auf der Elbebrücke, die Dessau und Roßlau verbindet, lahmgelegt.

Auf der Alten Landebahn am Dessauer Flugplatz haben sich am Montag gegen 12.30 Uhr zahlreiche Autofahrer versammelt. Foto: Ruttke

Gegen 13.15 Uhr war der Korso mit vielen Lastwagen und einigen Autos über die Roßlauer Allee in Richtung Norden gerollt, kurz darauf ging zwischen Dessau und Roßlau nichts mehr. Die Autofahrer mussten sich in Geduld üben.

Der Korso war Abschluss des ersten Bauernprotesttages in Anhalt gegen die Politik der Ampel-Regierung in Berlin. Am Vormittag hatte es unter anderem eine Demo vor dem Umweltbundesamt gegeben, die allerding nicht vom Bauernverband angemeldet worden war.