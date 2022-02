Autofahrer wirft in Dessau Drogen aus dem Fenster - Jetzt sitzt er im Gefängnis

Marihuana in einem Tütchen

Dessau-Roßlau/MZ - Um einer Strafverfolgung zu entgehen, hat ein Autofahrer aus Dessau wertvolle Fracht aus dem Fenster geworfen - und hat jetzt dennoch Ärger mit der Polizei.

Am Montagabend hatten Polizisten den 40-jährigen Dessauer in der Pestalozzistraße anhalten wollen. Als sie das Fahrzeug verfolgten, bemerkten sie, wie der Mann ein Tütchen aus dem Fenster der Beifahrerseite warf. Offenbar hatte er die Polizisten bemerkt und wollte nicht, dass sie die Drogen bei ihm finden.

„Wie die spätere Kontrolle der Tüte ergab, befanden sich in dieser rund 100 Gramm einer betäubungsmittelähnlichen Substanz. Es handelte sich augenscheinlich um Marihuana“, so ein Polizeisprecher. Noch vor Ort wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Nach Aktenvorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Dienstag wurde Haftantrag gegen den Mann gestellt. Der zuständige Haftrichter am Amtsgericht Dessau-Roßlau verkündete schließlich einen Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der Mann in ein Gefängnis gebracht wurde.

Paragraf 29 des Strafgesetzbuches regelt, dass der Besitz oder das Handeltreiben von Drogen mit bis zu fünf Jahren Haft oder eine Geldstrafe geahndet werden kann.