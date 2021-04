Autodieb baut schweren Unfall - Polizei sucht mit Hubschrauber nach Flüchtigem

Der schwere Unfall in Aken.

Aken/Dessau - In Aken ist es bei einem versuchten Kfz-Diebstahl am Mittwochabend zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen, in dessen Folge drei Personen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Bei der Suche nach dem Flüchtigen kamen ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund zum Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Mann gegen 19.30 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses dabei beobachtet worden, wie er ein Auto stehlen wollte. Darauf angesprochen flüchtete er mit seinem Transporter auf die Dessauer Chaussee, wo er mit dem Opel einer 48-Jährigen kollidierte. Im Opel befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch zwei 18-jährige Insassen, die wie die Fahrerin mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt werden mussten.

Bei dem anderen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen.

Nach dem Unfall machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Verursacher - blieb bis Donnerstagmorgen aber zunächst erfolglos. (mz)