Autoclub attestiert gute Bedingungen - wo Menschen mit Handicap in Dessau leicht eine Lücke finden

Dessau/MZ/Sal - Ein paar Behindertenparkplätze kennzeichnen und fertig? Dass zu echter Barrierefreiheit mehr gehört als das, hat in der vergangenen Woche der Auto Club Europa (ACE) mit einem eigenen Parkplatz-Check in den Garagen des Rathaus- sowie des Dessau Centers gezeigt.

So sollten, wie die Experten erklärten, Behindertenparkplätze mindestens 3,50 Meter breit und fünf Meter lang sein, natürlich in ausreichender Zahl vorhanden sein, weithin sichtbar gekennzeichnet, sich in der Nähe zu Kassenautomaten und Fahrstühlen befinden und viel Platz zum Rangieren bieten.

„Wir achten ebenfalls darauf, ob auch E-Säulen für behinderte Menschen gut genutzt werden können“, machte Udo Gebhardt, ACE-Kreisvorsitzender auf ein relativ neues unter den insgesamt 15 verschiedenen Kriterien aufmerksam.

Einziges Mank im Rathauscenter: Kassenautomaten hängen für Menschen im Rollstuhl zu hoch

In der Tiefgarage des Rathauscenters zeigten sich die Prüfer sehr zufrieden in Sachen Barrierefreiheit. „Das ist ein Drei-Sterne-Parkhaus“, fasste Falk Hoffmann, ACE-Regionalbeauftragter, zusammen und vergab 14 von 16 möglichen Punkten. „Einziges Manko: Der Kassenautomat ist für Menschen im Rollstuhl nicht gut zu bedienen“, so Hoffman. Bildschirm und Kartenleser seien etwas zu hoch.

Das Parkhaus am Dessau Center schnitt mit 12 von 16 Punkten laut dem Autoclub ebenfalls gut ab und verfehlte die Bestbewertung mit drei Sternen nur um einen Punkt. „Wir empfehlen, die Beschilderung hin zu den Behindertenparkplätzen zu verbessern sowie die gesonderte Ausweisung von Eltern-Kind-Parkplätzen“, erklärte Hoffmann, wo noch Luft nach oben ist. Insgesamt sei die Parksituation für mobilitätseingeschränkte Menschen in Dessau in den überprüften Parkhäusern als erfreulich zu bezeichnen.