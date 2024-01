Gegen 18.45 Uhr hatte der Dispatcher der Dessauer Verkehrsgesellschaft am Donnerstag einen Hyundai in der Fritz-Hesse-Straße gemeldet. Als die Polizei eintraf, standen dort schon fünf Bahnen.

Eine Straßenbahn am Friedensplatz in Dessau.

Dessau/MZ. - Ein ungünstig geparktes Auto hat am Mittwochabend den Straßenbahnverkehr in Dessau fast zum Erliegen gebracht. Gegen 18.45 Uhr hatte der Dispatcher der Dessauer Verkehrsgesellschaft einen Hyundai in der Fritz-Hesse-Straße gemeldet. Der stand so, dass die Straßenbahn nicht mehr vorbeikam.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten vor Ort standen schon fünf Straßenbahnen, die ihre Fahrt nicht fortsetzten konnten. Der Fahrer oder die Fahrerin des Hyundai konnte in unmittelbarer Nähe nicht angetroffen werden. Auch der Versuch, die Halterin zu erreichen, verlief erfolglos.

Aufgrund der erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung wurde über den Stadtordnungsdienst ein Abschleppunternehmen angefordert. Kurz bevor dieses mit der Umsetzung beginnen wollte, erschien die Halterin des Autos vor Ort und konnte diesen eigenständig umparken.