Auto und Papiertonne in der Lindenstraße in Dessau ausgebrannt - Polizei sucht dringend Zeugen

Dessau/MZ - In der Lindenstraße in Dessau-Alten haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch ein Auto und eine Papiertonne in Brand gesetzt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Feuerwehr habe das Feuer in der Nacht gegen 2.20 Uhr gelöscht. Das Auto und die Papiertonne wurden komplett zerstört. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Am Mittwoch haben die Ermittler einen Zeugenaufruf gestartet. Wer in der Nacht etwas gesehen hat und Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen geben kann, der kann sich unter (0340) 25030 im Polizeirevier Dessau-Roßlau melden.