Auto fährt gegen Straßenbahn - 49-Jährige kommt mit dem Schrecken davon

Mit einer Straßenbahn ist bereits am Freitag kurz vor 15 Uhr eine 49-Jährige Pkw-Fahrerin in der Fritz-Hesse-Straße zusammengestoßen. Die Frau kam aus der Bitterfelder Straße und war in Richtung Wolfgangstraße unterwegs, als die vorfahrtberechtigte Straßenbahn Richtung Hauptbahnhof fuhr.

Durch den Zusammenstoß entstand geschätzt 2.000 Euro Sachschaden am Pkw, an der Straßenbahn wurde der Stoßfänger zerkratzt. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Pkw-Fahrerin und der 47-jährige Straßenbahnfahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.