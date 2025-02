Ein Autofahrer ist in Dessau bei einem schweren Unfall mit dem Leben davongekommen. Sein Auto brannte nach einem heftigen Zusammenstoß. Doch er konnte sich selbst aus dem Wagen befreien.

Schwerer Unfall in Dessau

Dessau - In Dessau hat sich in der Nacht zu Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall auf der Helmut-Kohl-Straße ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilt, war ein Mann mit seinem Auto gegen einen Lichtmast gefahren. Durch den Aufprall kippte der Mast um und der Motor wurde aus dem Auto herausgerissen. Anschließend entzündete sich Kraftstoff an dem heißen Motor.

Der fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen, wurde vom rettungsdienst behandelt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Feuerwehr wurde die komplette Einsatzstelle ausgeleuchtet und nach der Unfallaufnahme von Trümmerteilen und ausgelaufenen Flüssigkeiten befreit. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Süd mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften.