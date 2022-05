Auszeichnung erhalten: Anja Wiebesiek kümmert sich seit 20 Jahren um Nachwuchs der Walderseer Feuerwehr

Oberlöschmeisterin Anja Wiebesiek mit dem Ehrenkreuz am Bande.

Waldersee/MZ - Es macht optisch schon etwas her, das Ehrenkreuz am Bande des Stadtfeuerwehrverbandes Dessau-Roßlau. Wer es verliehen bekommt und tragen darf, der hat schon viel für die Feuerwehr und damit für die Gesellschaft geleistet. Anja Wiebesiek zählt seit kurzem zu diesem auserwählten Kreis. Um den Feuerwehrnachwuchs in Waldersee und eine Zeit lang im gesamtstädtischen Bereich, kümmert sie sich seit über zwei Jahrzehnten.