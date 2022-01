Ausweichmanöver vor Wildschweinrotte - Renault landet bei Dessau im Straßengraben

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 4.35 Uhr im Dessauer Süden.

Dessau/MZ - Eine Wildschweinrotte hat am frühen Mittwochmorgen in der Argenteuiler Straße für einen Verkehrsunfall gesorgt. Der 59-jährige Fahrer eines Renault war gegen 4.35 Uhr in Richtung Heidestraße unterwegs, als etwa 150 Meter vor der Eisenbahnbrücke eine Wildschweinrotte die Fahrbahn überquerte.

Um nicht mit dieser zu kollidieren, wich der Mann mit seinem Auto nach rechts aus, kam in der weiteren Folge von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.