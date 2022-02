Auseinandersetzung am Leopold-Carré in Dessau - 18-Jähriger mit Flasche am Kopf verletzt

Zu dem Zwischenfall ist es am Sonnabend in der Bitterfelder Straße gekommen.

Dessau/MZ - Nach einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen in der Dessauer Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen des Zwischenfalls. Zu diesem soll es schon am Sonnabend, 29. Januar, gegen 20.30 Uhr in der Bitterfelder Straße auf Höhe des Fürst-Leopold-Carrés gekommen sein. Die Polizei hat darüber nun am Dienstag informiert.

Am Fürst-Leopold-Carré hatten nach Angaben der Polizei zwei unbekannte Täter einen 18-Jährigen und einen 15-Jährigen aus Aken angesprochen. Kurz darauf sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen, in deren Folge unter anderem der 18-Jährige mit einer Flasche im Bereich des Kopfes verletzt wurde. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter (0340) 25030 zu wenden.