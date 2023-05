Dessau-Rosslau/MZ - Wer einen ersten Blick in das am Mittwoch erschienene neue Spielzeitheft wirft, der ahnt, das Anhaltische Theater will Corona endlich vergessen machen. Insgesamt 885 Vorstellungen im großen Haus, im Alten Theater, in Schulen oder Museen sind in der im September beginnenden 229. Spielzeit des Anhaltischen Theaters geplant. Das sind laut Theater-Verwaltungsdirektor Lutz Wengler mehr Vorstellungen als in der Spielzeit 2018/19, einer Zeit vor der Pandemie. Eingeläutet wird die neue Spielzeit am 2. September mit einem Open Air vor dem großen Haus am Friedensplatz mit musikalischen Ausschnitten aus den Produktionen der neuen Spielzeit. Insgesamt 20 Premieren und fast ebenso viele sinfonische Konzertprogramme stehen auf dem neuen Spielplan, sagte Johannes Weigand, Generalintendant des Anhaltischen Theaters. Am gestrigen Mittwoch stellte Weigand gemeinsam mit den Spartenleiterinnen und -leitern die neue Spielzeit vor. Nachfolgend einige Eckpunkte.

