Ausbesserungsarbeiten an Gleisanlagen in der Kavalierstraße - Zeitweise Vollsperrung nötig

Bauarbeiten in der Kavalierstraße.

Zwischen Museum und Hauptpost erfolgen im Dessauer Stadtzentrum noch bis voraussichtlich Ende dieser Woche Ausbesserungsarbeiten an den Gleisanlagen. Dabei werden unter anderem die Gleisfugen erneuert und Asphaltreparaturen an Entwässerungskästen vorgenommen.

Die Reparaturen werden im Rahmen der Gewährleistungsfrist für die Bauleistungen zur Neugestaltung der Kavalierstraße vorgenommen. Die Kavalierstraße war deshalb am Montag mehrer Stunden voll für den Autoverkehr gesperrt. In den nächsten Tagen kann das noch öfter so sein.