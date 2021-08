Aus „Unsichtbaren Orten“ wird 3,5 Kilometer lange Freiraumgalerie - Fotografen gehen leer aus

Dessau/MZ - Was ist das? Die Roßlauer Wasserburg steht vor der Hauptpost, die Elbe fließt durch den Stadtpark, der Johannbau wurde an die Museumskreuzung verschoben und das Umweltbundesamt 350 Meter nach Süden verrückt. Dem Durcheinander liegt indes ein Plan zugrunde. In den vergangen Wochen installiert, wurde nun offiziell Dessaus neue Freiraumgalerie vorgestellt, ein Parcours über 15 Stationen, an denen in großformatigen Fotos und mit kurzen Texten 29 Sehenswürdigkeiten in Dessau-Roßlau vorgestellt werden.

Neben den genannten sind ebenso das Luisium, Schloss Mosigkau und das Roßlauer Schaufelrad aufgestellt. Eine Website, aufrufbar über einen QR-Code auf den Tafeln, bietet mehr Informationen und Links.

Neue Freiraumgalerie ist auf längere Zeit angelegt

Diese Freiraumgalerie ist auf längere Zeit angelegt und eine Nachnutzung des Projektes „Unsichtbare Orte“, das weitgehend unbekannte und teils erstaunliche Geschichten um das Bauhaus erzählte. Rund 3,5 Kilometer lang ist der Pfad durch die Galerie zwischen Bahnhof und Kavalierstraße, sagt Maren Springer-Hoffmann von der Stadtmarketinggesellschaft, die das Projekt beauftragt und realisiert hat. Man habe zumeist lokale Fotografen aufgerufen, Werke beizusteuern. Unter den Fotografen finden sich Profis wie der Dessauer Sebastian Kaps und der Berliner Thomas Mayer ebenso wie Amateure.

Zu denen gehört Karsten Swinka. Vor fünf Jahren hat der Dessauer begonnen, mit der Kamera zu fotografieren. Zur Lichtbildnerei kam er als Angler. Am Wasser sitzend, nahm er Sonnenuntergänge mit dem Smartphone auf, dachte sich irgendwann, man könne mehr daraus machen und tauschte schließlich Angel- gegen Kameraausrüstung. Für beide Hobbys bleibe keine Zeit, sagt er. Auf den rechten Unterarm hat er sich eine Kamera tätowieren lassen. Zumeist setzt er Landschaften und Gebäude in Szene, für die Freiraumgalerie etwa die Hauptpost am Abend.

Geld hat er wie die meisten anderen Fotografen indes nicht für seine Arbeit erhalten. Auf die Frage, warum er die Bilder kostenlos bereitgestellt habe, reagiert er ratlos: Es habe kein Angebot gegeben und er nicht gewusst, wie viel man verlangen könne. Springer-Hoffmann spricht von Werbung, die man den Teilnehmern ermögliche, denn schließlich werde deren Name und soweit vorhanden deren Website erwähnt.

Kritik an Konditionen - Stadtmarketingchef will künftige Praxis überdenken

Hannes Wolf, neuer Chef der Stadtmarketinggesellschaft weist Kritik, die Fotografen würden ausgebeutet, zurück: Sie hätten um die Konditionen gewusst, es handele sich um kein kommerzielles Produkt, für die Fotos habe es am Budget gefehlt, man verdiene mit den Bildern nichts. Es sei ein Projekt „von allen für alle“ - bei dem jedoch einzig die beteiligten Fotografen leer ausgingen. Am Ende des Gesprächs räumt er jedoch ein, man werde die Praxis künftig überdenken.

Bei der Stadtmarketinggesellschaft hofft man, die Fotos könnten Touristen zu weiteren Erkundungen animieren. Vielleicht, so Wolf bei der Vorstellung der Freiraumgalerie, würde manch einer den Aufenthalt um ein, zwei Tage verlängern. Stehen bleiben wird die von der Agentur p-Idea umgesetzte Galerie bis ins nächste Jahr. Über eine weitere Nutzung der Bilderbänke wird nachgedacht.

Mehr Informationen zu dem Projekt im Internet: visitdessau.com/freiraumgalerie