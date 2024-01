Einen neuen Bewohner konnte der Tierpark Dessau empfangen: Schneeleopard Ivan hat nach langer Reise am Samstagmorgen sein Ziel erreicht. Warum der Tierpark stolz ist.

Dessau/MZ. - Einen neuen Bewohner konnte der Tierpark Dessau empfangen: Schneeleopard Ivan hat nach langer Reise am Samstagmorgen sein Ziel erreicht. Alle Mitarbeiter warteten voller Vorfreude und Spannung auf den Neuzugang, so die Mitteilung der Stadt Dessau.

Ivan wurde am 12. Mai 2009 im Zoo Warschau geboren und kam nun aus dem Weißen Zoo im niederösterreischen Kernhof zum Tierpark Dessau. Bereits in den ersten Tagen zeigte sich Ivan als äußerst aufgeweckt und neugierig, insbesondere bei seinen Annäherungsversuchen an die Schneeleopardendame Dina. Vorerst nur durch getrennte Abteile der Außen- und Innenanlage. Besucher des Tierparks können dieses faszinierende Kennenlernen beobachten.

Der Umzug von Ivan erfolgte im Rahmen eines Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP), das den Erhalt der genetischen Vielfalt und die Förderung der Arterhaltung in Zoos unterstützt. Tierparkleiter Jan Bauer betont: „Wir danken dem EEP für das Vertrauen, die Schneeleoparden im Tierpark Dessau zu halten.“