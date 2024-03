In Dessau-Roßlau wird seit Dienstag, 5. März, gegen 13 Uhr der 39-jährige Christoph S. vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Aus medizinischer Einrichtung verschwunden - 39-jähriger Mann wird in Dessau vermisst

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau wird seit Dienstag, 5. März, der 39-jährige Christoph S. vermisst.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr eine medizinische Einrichtung in der Kurt-Weill-Straße in Dessau-Nord verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Er braucht dringend Medikamente. Alle eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher aber nicht zum Auffinden der vermissten Person.

Am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr hat die Polizei deshalb einen Zeugenaufruf gestartet und die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten. S. ist etwa 1,70 Meter groß und von sehr kräftiger Gestalt. Er hat kurze braune Haare und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer olivgrünen Jacke, einem hellen Sweatshirt, einer hellblauen Jeans, schwarzen Turnschuhen und einem grauen Basecap bekleidet.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer (0340) 25030 entgegen, diese können auch per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.