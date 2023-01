Aus Maßregelvollzug geflüchtet - Polizei findet 39-Jährigen in Wohnung in Dessau

In einer Wohnung in Dessau hat die Polizei am Freitag einen 39-jährigen Straftäter festgenommen, der am Mittwoch aus dem offenen Maßregelvollzug in Bernburg geflohen war.

Dessau/Bernburg/DPA/MZ - In einer Wohnung in Dessau hat die Polizei am Freitag einen 39-jährigen Straftäter festgenommen, der am Mittwoch aus dem offenen Maßregelvollzug in Bernburg geflohen war. Das teilte die Polizei nach Angaben der DPA am Freitagabend mit.