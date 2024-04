Bauarbeiten in Großkühnau Aus Ärger über Lärm, Schmutz und Lkw vor der Haustür - AfD-Stadtrat blockiert Straße in Dessau

Aus Ärger über Bauarbeiten hat der Dessau-Roßlauer AfD-Stadtrat Lutz Büttner am Montag die Straße „Neuer Acker“ an seinem Wohnort in Großkühnau blockiert - und selbst das Ordnungsamt gerufen.