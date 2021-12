Aus 2G wird 2G-Plus - DRHV-Fans müssen sich ab sofort vor jedem Anpfiff testen lassen

Dessau-Roßlau/MZ/TG - Ab sofort gilt für die Heimspiele des Dessau-Roßlauer HV in der 2. Handball-Bundesliga die 2G-Plus-Regelung. Bereits am Dienstagabend, 19.30 Uhr, zum Nachholspiel gegen den TV Großwallstadt, erhalten nur noch Personen mit einem Impf- oder Genesenennachweis und zusätzlich einem negativen Coronatest (Schnelltest nicht älter 24 Stunden bei Veranstaltungsende, PCR-Test 48 Stunden) Einlass in die Anhalt-Arena.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von dieser neuen Regelung ausgenommen, die in der zweiten Änderung der 15. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt verankert und deshalb für den DRHV verpflichtend ist. „Wir müssen uns erneut kurzfristig auf eine neue Situation einstellen, die uns vermutlich wieder Zuschauer kosten wird“, sagt Geschäftsführer Sebastian Glock.

DRHV-Manager Sebastian Glock appelliert vor dem Nachholspiel an die eigenen Fans

Zum ersten 2G-Heimspiel am vergangenen Mittwoch waren rund 300 Besucherinnen und Besucher weniger gekommen, als es bis dato im Durchschnitt bei den Heimspielen waren. Glock appelliert deshalb an die DRHV-Fans. „Die Gesundheit bleibt das wichtigste, aber die Regelungen haben wir uns nicht ausgesucht. Unsere Mannschaft kann nichts dafür und hat jede Unterstützung verdient.“

Während des gesamten Aufenthalts in der Anhalt-Arena ist zudem weiterhin das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. Personen, für die keine Impfempfehlung ausgesprochen wurde, müssen einen entsprechenden ärztlichen Nachweis vorlegen, einen negativen Test und zusätzlich während der Veranstaltung durchgängig eine FFP2-Maske tragen. Der DRHV bittet seine Fans zudem, „für die erforderlichen Testungen die umfangreichen Angebote in Dessau-Roßlau im Vorfeld unserer Heimspiele zu nutzen, da die von uns vor Ort zur Verfügung gestellten Kapazitäten nicht ausreichen“.