Olha Martinek stammt aus Lwiw in der Ukraine und arbeitet als Augenärztin am Klinikum. Sie hat sich als Übersetzerin gemeldet und eine Spendenaktion gestartet.

Dessau/MZ - Sie habe sich getäuscht, sagt sie, und nicht geglaubt, dass Putin in die Ukraine einmarschieren würde. Vielleicht in den Osten, in die Regionen Luhansk und Donezk.

Das Interview mit Olha Martinek findet am Tag 15 des Krieges statt vor einem Café im Zentrum. Seit zwei Jahren lebt sie in Dessau-Roßlau, arbeitet am Klinikum als Augenärztin. Sie stammt aus Lwiw, 730.000 Einwohner, die komplette erhaltene historische Innenstadt wurde 1998 als Welterbe eingestuft. Heute sind in Lwiw weit im Westen der Ukraine 200.000 Binnenflüchtlinge gestrandet.

Ihre Eltern leben noch dort, helfen am Bahnhof, haben Verwandte aus Kiew aufgenommen. Drei Tage haben diese für die 500 Kilometer benötigt, der vielen Checkpoints wegen. Einige Familienmitglieder sitzen in Kherson fest, andere in einem Dorf, an dem die Flüchtlingszüge vorbeifahren.

„Ich muss arbeiten und ruhig bleiben, während in meinem Land unmenschliche Sachen passieren“

„Ich fühle mich gespalten“, sagt Martinek. „Ich muss arbeiten und ruhig bleiben, während in meinem Land unmenschliche Sachen passieren. Aber irgendwas muss ich machen als Ukrainerin.“

Sie hat sich als Übersetzerin gemeldet im Klinikum und im Rathaus und sie hat gemeinsam mit ihrem Partner Matthias Futterlieb eine Spendenaktion gestartet. Über Action Medeor, eine solide Organisation, sammeln sie Geld für kleine, tragbare Ultraschallgeräte, die an ein Militärkrankenhaus in Lwiw geliefert werden sollten. Benötigt werden die Geräte zum Beispiel, um Venen sicher zu lokalisieren, wenn Transfusionen gelegt werden sollen.

Seit 2014 ging es für die Ukraine immer weiter bergab

Sie weiß um die Notwendigkeit solcher Hilfsmittel, seit sie während des Euromaidan in Kiew einige Tage Verwundete in einer Kirche versorgt hat. Die Proteste damals richteten sich gegen Korruption, russische Sanktionen, Polizeigewalt, die Anti-EU-Politik der Regierung. „Es hat uns nichts gebracht“, resümiert Olha Martinek. Russland annektierte die Krim und „wir haben uns nicht gewehrt“. Das war 2014. Seither ging es immer weiter bergab, die Währung verlor rasant an Wert. „Ich konnte mich selbst kaum versorgen.“ So kam Martinek nach Dessau-Roßlau. „Von hier kann ich meine Eltern besser unterstützen.“

Wie es weitergehe in der Ukraine? „Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich werde beten und hoffen. Und ich kann nicht daran denken, dass die Ukraine halbiert wird. Wir wollen niemanden erobern und wir wollen nicht erobert werden.“

6.700 Euro hat bislang die Spendenaktion eingebracht, mehr als die Hälfte des angestrebten Ziels. Selbst wenn dieses nicht erreicht werden sollte, ist das Geld gut angelegt. Action Medeor ist gut vernetzt, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als, wie sich der Verein selbst nennt, „Notfallapotheke der Welt“ und wird andere Hilfsprojekte im Sinne der Initiatoren finden.

Martinek ist in Lwiw geboren und aufgewachsen

Martinek ist in Lwiw geboren und aufgewachsen, hat dort studiert, als Ärztin gearbeitet, sie kennt die Kliniken der Stadt und ist sicher, dass die Ultraschallgeräte im Militärkrankenhaus am besten aufgehoben sind.

Am Freitag, als das Gespräch stattfand, war Putins Krieg noch nicht im Westen der Ukraine angekommen. Nur einen Tag später hatte sich das mit ersten Angriffen Russlands geändert. Der Schlag galt einem Militärflughafen. Er liegt 20 Kilometer vom Zentrum Lwiws entfernt.

Spenden können in jeglicher Höhe können online überwiesen werden und sind steuerlich absetzbar. Die Aktion läuft noch bis zum 5. Mai weiter.