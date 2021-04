Auftakt am Mittwoch - Areal rund um das Mausoleum wird zur großen Lichtinstallation

Im Tierpark Dessau gibt es in den kommenden Wochen rund um das Mausoleum allerlei Lichtinstallationen.

Dessau - Stresstest am Montagabend, Generalprobe am Dienstag im fast schon prallen Sonnenschein - die Sache im Tierpark ist generalstabsmäßig geplant: Vom Titel bis zum letzten LED-Lämpchen. „Lichtkultur trifft Hochkultur“ heißt es ab Mittwochabend in der weitläufigen Parkanlage vom Dessauer Tier- und Lehrpark.

Hat der Park sonst nach Sonnenuntergang einzig noch zwei künstliche Lichtquellen mit Lampen am Eingang und Wirtschaftshof, sollen nun auf dem elf Hektar großen Areal über 300 neue Lichtpunkte leuchten. Die Besucher erwartet eine vielfarbige, vieldeutige und vielschichtige Lichtinstallation, die den Tierpark aus ganz neuen Perspektiven zeigt.

Idee, Konzept und Machart stammen auf Kopf und Händen des Cottbuser Metallgestalters und Lichtkünstlers Jörn Hanitzsch. Der Mann aus der Lausitz, im Normalfall europaweit unterwegs und engagiert, ackert seit Pandemiebeginn unermüdlich als Einzelkämpfer auf dem Feld von Kulturveranstaltungen.

Dass ihm das Tierpark-Team um Einrichtungsleiter Jan Bauer mit Rat und Tat hilfreich zur Seite steht, weiß der Künstler hoch zu schätzen. Er hat seine Illumination für seine Auftrag- und Gastgeber extra auf die Gegebenheiten vor Ort zugeschnitten. Und immer wieder Details umgebaut.

„Unsere Truppe ,Dessau-Typen’ könnte noch eine UV-Lampe gebrauchen und die schwebenden Lichtsäulen daneben noch ein paar Lumen mehr“, fachsimpeln die zwei Männer, die auf der Freitreppe zum Mausoleum die Arme und Beine langmachen. Endlich mal hinsetzen. Bauer und Hanitzsch sind Dienstag seit den Morgenstunden wieder unterwegs im Park.

Die Elektrotechnik der Einrichtung hat den Stresstest vom Vorabend bestanden. „Das läuft. Und jetzt wird hier und da noch ein letztes bisschen nachgebessert, wie für die Trittsicherheit der Besucher an dunklen Stellen“, ist Tierpark-Chef Bauer zufrieden. Für den Nachmittag hätten sich noch Mitglieder vom Kulturausschuss des Stadtrates angekündigt, um vorab schon mal in der Lichtkultur zu kiebitzen. Bei aller Gelassenheit - auch Bauer ist gespannt auf den Auftakt am Mittwoch.

Hier wollen sich nahe des Scheitelpunkts der dritten Welle in der Corona-Pandemie, in Erwartung eines bundesweit verschärften Infektionsschutzgesetzes wieder Menschen unter freiem Himmel begegnen an der Schnittstelle von Gartenreich-Kultur und Natur.

Das Hygienekonzept ist bis ins Detail ausgefeilt und genehmigt. Die Stadt Dessau-Roßlau bestätigte auf MZ-Nachfrage am Dienstag, dass trotz drohender Notbremse der Tierpark nicht geschlossen wird. „Die Regelungen der Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt werden in jedem Fall beachtet“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Dessauer Tierpark wird mit der wiedererwachenden Natur im Frühling alljährlich zu einem Publikumsmagneten. „Die Leute sehnen sich nach Entdeckungen unter freiem Himmel und in frischer Luft“, spricht Bauer vom „Balsam für die Seele“.

Der tut nach langer Winterzeit immer gut. Umso mehr in anstrengenden, ermüdenden Corona-Zeiten. „Und deshalb verschönern und veredeln wir unseren Tierpark mit den Lichtinstallationen. Die sehen in der Dämmerung und am späten Abend noch mal ganz unterschiedlich aus. Und bei beginnender Vegetation der Bäume anders als im vollen Blätterkleid. “

Geplant ist „Lichtkultur trifft Hochkultur“ bis Pfingsten. In den fünf Wochen vom 21. April bis 24. Mai werden jeweils von Mittwoch bis Sonntag ab 19 Uhr die Leuchten „angeknipst“ und lassen bis 22 Uhr Zeit zum Spazieren und Flanieren oder Lauschen. (mz/Silvia Bürkmann)

Erwachsene (ab 17 Jahre) zahlen neun und Kinder fünf Euro Eintritt. Dauerkartenbesitzer erhalten ermäßigten Eintritt. Tickets am der Kasse oder online: www.tixforgigs.com/Location/3508