Nach dem von Amtswegen verordneten Schulwechsel für seine Tochter sind für Maurice Zeiske aus Dessau noch viele Fragen offen. Die Grundschule aber ist noch in den Ferien.

Aufregung und Ärger vor Einschulung in Dessau - Vater fühlt sich von den Ämtern im Stich gelassen

Aufregung vor der Einschulung in Dessau

Dessau/MZ - In zwei Wochen feiern die Abc-Schützen ihre Einschulung. Ein großer Tag, auf den sie schon lange hinfiebern. Nicht so die Tochter von Maurice Zeiske. Statt Freude auf den großen Tag überwiegt bei Emilia Angst und Unsicherheit. „Und sie hatte sich so sehr darauf gefreut, ein Schulkind zu werden“, hadert der Vater.