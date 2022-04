Aufräumen für andere: Zwei große Container voll Müll aus der Natur gesammelt

Dessau-Rosslau/MZ - Den Müll anderer Leute sammelten am Wochenende Dessau-roßlauer bei der Frühjahrs-Müllsammelaktion der Jägerschaft Dessau. „Wir haben zwei große Container mit mehr als 20 Kubikmeter Unrat aus der Natur gefüllt“, meldet Kreisjägermeister Michel Mitsching am Sonntagvormittag.

Gesammelt wurde diesseits und jenseits der Elbe. Auf der Roßlauer Seite seien sie rund 30 Helfer gewesen, so Mitsching. Die zehn Jäger wurden unterstützt von der Jugendfeuerwehr Roßlau und dem Angelverein. Gsammelt haben sie im Bereich der biethe und der Elbaue Unterluch sowie im Bereich Spitzberg an der Buchenallee. Ähnlich viele Helfer warn in Dessau unterwegs, hier rund um Haideburg und in den verpachteten Flächen der Vororte, hauptsächlich an den Spazierwegen. „Es ist aller Ehren wert, dass Bürger ihre Freizeit aufbringen, um den Müll ihrer Mitbürger zu entsorgen“, sagt Mitsching. „Und es ist erschreckend, dass Menschen so verantwortungslos die Natur vermüllen.“

Die Frühjahrsaktion der Jäger hat inzwischen Tradition. „Wir räumen seit vielen Jahren die Natur auf, bevor die Vegetationsperiode beginnt“, so der Kreisjägermeister. Langjähriger Partner ist der Stadtpflegebetrieb, der Container und Müllsäcke zur Verfügung stellt. Für Verpflegung und Bewirtung sorgten die Jäger.