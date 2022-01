Aufmerksame Tankstellen-Mitarbeiterin hindert in Dessau betrunkenen Kunden an Weiterfahrt

Dessau/MZ - Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Tankstelle in Dessau hat am Samstag einen stark betrunkenen Kunden an der Weiterfahrt gehindert. Der 66-jährige Dessauer war am frühen Nachmittag mit seinem Hyundai vorgefahren, um an der Tankstelle einzukaufen. Dabei bemerkte die Mitarbeiterin ein auffälliges Verhalten und dass der Kunde stark nach Alkohol roch.

Als der Fahrer seine Fahrt fortsetzen wollte, hinderte ihn die 33-Jährige daran und verständigte die Polizei. Der durch die Polizei durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein des 66-Jährigen wurde beschlagnahmt.