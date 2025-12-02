Bei einem Unfall sind am Dienstag, 2. Dezember, gegen 7.30 Uhr drei Personen leicht verletzt worden.

Auffahrunfall in der Orangeriestraße in Mosigkau - Zwei Frauen und ein Kleinkind werden verletzt

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall sind am Dienstag, 2. Dezember, gegen 7.30 Uhr drei Personen leicht verletzt worden, darunter ein Kleinkind.

Eine 42-jährige Ford-Fahrerin hatte die Orangeriestraße in Richtung Randstadt Alten befahren und wollte auf Höhe der Anhalter Straße nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 37-Jährige mit einem Hyundai konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall verletzten sich beide Fahrerinnen sowie ein Kleinkind, das sich mit im Ford befand.

Alle Beteiligten wurden per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos konnten durch Kräfte der Feuerwehr in der Anhalter Straße am Fahrbahnrand abgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.