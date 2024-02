In der Dessauer Kreuzbergstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen.

Auffahrunfall in der Kreuzbergstraße in Dessau - Transporter schiebt vier Autos ineinander

Dessau/MZ. - In der Dessauer Kreuzbergstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem heftigen Auffahrunfall gekommen, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Gegen 16.15 Uhr wollte die 22-jährige Fahrerin eines VW in der Kreuzbergstraße nach links in ein Grundstück einbiegen. Sie bremste ihr Fahrzeug ab. Ein hinter ihr befindlicher Tesla eines 37-jährigen Fahrers und der Renault-Kleintransporter eines 32-Jährigen kamen rechtzeitig zum Stehen. Was aber nichts nutzte: Der 53-jährige Fahrer eines VW-Kleintransporter bemerkte den „Stau“ zu spät und schob alle Fahrzeuge ineinander.

Alle Insassen blieben unverletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden lag bei etwa 21.000 Euro.