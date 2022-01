Auffahrunfall an A9-Abfahrt Dessau-Süd - Ford-Fahrer hat ein Promille Atemalkohol

Dessau/MZ - An der Anschlussstelle Dessau-Süd hat es am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr einen Auffahrunfall gegeben. Eine 44-jährige Fahrerin eines Renault wollte die A9 verlassen und hatte verkehrsbedingt an der Auffahrt zur B184 halten müssen. Ein dahinter fahrender Ford bemerkte das zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Renault-Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Ford-Fahrer Atemalkohol festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ei Promille. Eine Blutabnahme wurde angeordnet. Gegen den 30-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.