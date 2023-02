Einkaufscenter im Dessauer Osten Aufbruchstimmung in Mildensee: Kaufland bleibt, Cube vor Baustart, neuer Baumarkt kommt

Noch im Februar beginnen im Kaufland-Center große Umbau- und Sanierungsarbeiten. Bis auf zwei kleinere Flächen ist alles vermietet. Sogar ein Baumarkt will in den Osten kommen. Was alles geplant ist.