Aufblasbarer Panzer mit Knoten im Kanonenrohr vor Rathaus Dessau

Dessau/MZ - Ein aufblasbarer Panzer mit Knoten im Kanonenrohr sorgte am Dienstagnachmittag im Stadtzentrum für Staunen und Fragen. Die „Friedenstour“ der Linken im Bundestag, unterstützt von Landesverband und Stadtverband der Partei, stellte ihr Erkennungszeichen unübersehbar neben Friedensglocke und Gorbatschow-Denkmal auf dem „Platz der Deutschen Einheit“ vor dem Rathaus von Dessau-Roßlau.

Aktion läuft bundesweit bis zum Jahrestag vom Weltkriegsende am 8. Mai

„Wird das eine Hüpfburg?“, fragte ein Passant, als das metergroße und knallrote Symbol eben aufgeblasen wurde. „Nein, das ist eine ernste Sache. Wenn Panzer zur Hüpfburg würden, hätten wir’s geschafft“, klärt Ralf Schönemann, Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtrat, den Zuschauer auf. Dass der Panzer eigentlich eine „Luftnummer“ mit verknotetem Kanonenrohr ist, macht die Symbolik übervoll: Dieser Panzer schießt nicht.

Die bundesweite Protestaktion der Partei ist seit fünf Jahren nach den Oster-Friedensmärschen bundesweit unterwegs, war am Montagvormittag in Eisleben und wird Dienstag in Herzberg erwartet. Die Frühlings-Tour führt anschließend nach Cottbus und entlang der Oder-Neiße-Grenze bis nach Sachsen. Finale ist am 8. Mai in Großenhain bei Meißen.

Die Tradition der „Friedens-Tour“ erhält im Frühling 2022 infolge des Angriffs Russlands auf die Ukraine als Nachbarland hochaktuellen und brisanten Kontext. Die Linken verurteilen in ihrer Aussage die Aggression als „völkerrechtswidrig und durch nichts zu rechtfertigen“. Demgegenüber aber steht die Oppositionspartei strikt gegen Waffenlieferungen für die Ukraine. „Wir wollen deutlich machen, dass unsere Partei gegen den Krieg ist und gegen Rüstungsexporte“, betont Sabine Künzel, Mitarbeiterin des Bundestagsabgeordneten Jan Korte. Krieg sei keine Lösung, also könne es nur heißen: Zurück an den Verhandlungstisch und vernüftig miteinander reden.

