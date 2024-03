j8epIc7_c597xd4Yr7aMS6bQPf8

Im Streit um den neuen Theatervertrag zeichnet sich ein Ende ab. „Inhaltlich ist die Verständigung mit dem Land erfolgt und es gibt zur Sache keinen Dissens“, informierte Oberbürgermeister Robert Reck vorige Woche auf Nachfrage. Es seien lediglich noch redaktionelle Anpassungen vorzunehmen. Reck hofft, dass diese der Stadt kurzfristig zugehen, so dass zeitnah eine Beschlussfassung erfolgen könne. „Unser Ziel ist der Stadtrat im April“, so der Oberbürgermeister.

Wie der Theatervertrag mit dem Land für die nächsten fünf Jahre konkret aussieht, ob das Land seine Zuschüsse für den Betrieb des Anhaltischen Theaters beibehalten oder gar erhöht hat, darüber machte Reck keine Angaben. Über Details informiere er gerne, wenn die Beschlussfassung im Stadtrat erfolgt sei.

Mitarbeiter des Anhaltischen Theaters sollen nach 20 Jahren Verzicht Tariflohn bekommen

Größter Streitpunkt bei den Verhandlungen mit dem Land dürfte die Frage gewesen sein, ob sich das Land an den Mehrkosten für die von Dessau-Roßlaus Stadtrat beschlossene tarifliche Bezahlung der Theatermitarbeiter beteiligt. Die hatten 20 Jahre auf Gehalt verzichtet, um das Theater in seinem Bestand als Vier-Sparten-Haus zu sichern. Rund 40 Millionen Euro sparten Land und Stadt dadurch an Personalkosten. Der Stadtrat sah es an der Zeit, den Verzicht zu beenden und zu 100 Prozent Lohn für Künstler und Angestellte zurückzukehren. Das wiederum lässt die Personalkosten jährlich um vier Millionen Euro ansteigen.

Im bisher gültigen Zuwendungsvertrag steuerte das Land 7,8 Millionen Euro zur Finanzierung des Dessauer Theaters bei. Die Stadt trägt 10,2 Millionen Euro.

Ein Verständigungstermin zwischen OB Robert Reck und Kultusminister Rainer Robra war ursprünglich für Ende Januar avisiert worden. Er hatte offensichtlich nicht zum für Dessau-Roßlau gewünschten Ergebnis geführt.

Für die anderen großen Theater in Magdeburg und Halle sind die Vertragsverhandlungen mit dem Land bereits abgeschlossen. Beide haben ihre Zuwendungsverträge in der Tasche und die Mitarbeiter werden- so wie es im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist - nach Tarif bezahlt.