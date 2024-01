Gute Nachrichten für Rugby-Fans, die Stadt und den Dessauer Sportverein Anhalt Sport: Die Tribüne ist am 4. Februar für das Länderspiel nutzbar. Wie es danach weiter geht, ist offen.

Dessau/MZ/OML. - Gute Nachrichten für Rugby-Fans, die Stadt und den Dessauer Sportverein Anhalt Sport: Die Tribüne im Paul-Greifzu-Stadion kann während des Europameisterschaftsspiels am Sonntag, 4. Februar, nun doch genutzt werden. Das teilte Stadtsprecher Andreas Schmith am Donnerstagabend überraschend in einer Pressemitteilung mit.

„Bis zum Spiel werden durch eine Gerüstbaufirma aufgrund von sicherheitstechnischen Anforderungen, die aus dem Holzgutachten abgeleitet wurden, 24 Stützen für die Dachbinder angebracht“, heißt es. Vor einer Woche hatte die Stadt noch erklärt, die Tribüne bleibe wegen der Schäden an den Holzträgern gesperrt.

Den Veranstalter des Spiels, Anhalt Sport, stellte das vor Schwierigkeiten, da schon mehrere Tausend Sitzplatzkarten verkauft worden waren. Auf eine mobile Tribüne, die nun wieder abbestellt werden kann, hätten deutlich weniger Zuschauer gepasst.

Wie es mit dem Dach der Tribüne weitergeht, ist derzeit noch offen und werde geprüft, teilt die Stadt mit. Erst nach dem Rugby-Spiel soll eine Entscheidung zur Sanierung fallen. Im Stadion trifft am 4. Februar um 15 Uhr Deutschland auf den amtierenden Europameister Georgien.