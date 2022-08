Auf regennasser Fahrbahn - BMW kommt auf der A9 bei Dessau ins Schleudern

Ein starker Regenschauer hat am Sonnabend auf der A9 bei Dessau zu einem Unfall geführt. Die Fahrerin hatte Glück im Unglück.

Dessau/MZ - Auf regennasser Fahrbahn ist es am Sonnabend, 27. August, kurz vor 17 Uhr auf der A9 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein BMW arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Unfall ereignete sich in Richtung Berlin zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost.

Die 32-jährige Fahrerin des BMW hatte die mittlere Fahrspur befahren und wollte auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei kam sie ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Das Fahrzeug kam zwischen mittlerer und linker Fahrspur zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Die linke und mittlere Fahrspur mussten bis etwa 18.10 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf der rechten Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Behinderungen und Staus.