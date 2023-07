Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kochstedt/MZ - Ein Kreis schließt sich: Vor mehr 25 Jahren nahm die damals frisch aus der Taufe gehobene Datel ihr erstes Großprojekt mit der Erschließung von Internet in der Kochstedter Waldsiedlung in Angriff. Wie schnell sich die digitale Welt verändert und nach immer mehr Datenvolumen verlangt, unterstreicht das jüngste Projekt des Tochterunternehmens der Dessauer Stadtwerke. In 17 Straßen und in rund 1.000 Wohneinheiten der Kochstedter Waldsiedlung wird jetzt ein neues digitales Zeitalter beginnen - mit ultraschnellem Glasfasernetz.