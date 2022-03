Auf falscher Seite, mit Bierflasche - Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer in Dessau

Dessau/MZ - Einen stark betrunkenen Radfahrer hat Dessaus Polizei am Dienstag in der Kavalierstraße gestoppt. Der 41-Jährige hatte die Straße gegen 11.30 Uhr in entgegengesetzter Richtung befahren und dabei eine Bierflasche in seiner Hand gehalten. Die Kombination war keine gute Idee.

Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,92 Promille. Die notwendige Blutprobenentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt. Damit nicht genug: Die Überprüfung des Fahrrades ergab, dass es als gestohlen gemeldet war. Gegen den Dessauer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.