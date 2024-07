„Beste Newcomer-Kommune“ Auf die Pedale, fertig, los! Warum Dessau-Roßlau auch 2024 wieder beim Stadtradeln dabei ist

Die Premiere war ein Erfolg: In drei Wochen radelten beim Stadtradeln fast 1.400 Teilnehmer in 86 Teams insgesamt fast 250.000 Kilometer. Das gab eine Belohnung und ist nun Anreiz, dran zu bleiben. Wen man 2024 besonders ansprechen will.