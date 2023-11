Die erst Mosigkauer Genussmesse war ein voller Erfolge. Hunderte Besucher kamen am Wochenende in den Vorort. Was es dort zu genießen gab. Und wie es nun weiter geht.

Mosigkau/MZ. - Beatrix und Michael Frühauf konnten es am Sonnabend kaum glauben, was sich da vor ihren Augen abspielte. Auto an Auto reihte sich entlang der Anhalter Straße. Ganz in der Nähe schlängelten sich Menschenmassen an den Ständen der ersten Genussmesse in Mosigkau vorbei. Locker vierstellig war die Besucherzahl am Ende des Tages.