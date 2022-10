Täter waren maskiert Auf dem Weg von der Garage nach Hause - Männer-Trio will in Dessau Ehepaar ausrauben

Ein älteres Ehepaar wird am Samstagabend in der Nähe der Helene-Meier-Straße in Dessau mit dem Messer bedroht. Die Männer forderten die Handtasche der 84-Jährigen. Die blieb resolut.