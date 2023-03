Den Diebstahl eines zirka 100 Meter langen Kupferkabels hat ein 70-jähriger Mitarbeiter einer Baufirma am Montag, 20. März, der Polizei mitgeteilt.

Auf Baustelle in der Kavalierstraße in Dessau - 100 Meter Kupferkabel gestohlen

Diebstahl am Wochenende

Dessau/MZ - Den Diebstahl eines zirka 100 Meter langen Kupferkabels hat ein 70-jähriger Mitarbeiter einer Baufirma am Montag, 20. März, der Polizei mitgeteilt. Der Mann bemerkte zum Arbeitsbeginn gegen 8 Uhr, dass die Stromversorgung in dem im Umbau befindlichen Wohnblock in der Kavalierstraße unterbrochen war.