Auf A-9-Rastplatz bei Dessau - Schlafener Lkw-Fahrer wird Umhängetasche gestohlen

Ein Lkw-Parkplatz an der Autobahn.

Dessau/MZ - Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf dem A-9-Parkplatz „Rosselquelle“ in Richtung München angegriffen und bestohlen worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.